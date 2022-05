Genoa, un difensore in uscita verso… il Napoli

Possibile mosse di mercato dei partenopei

Potrebbero esserci novità in chiave mercato in casa Genoa. Con la corsa salvezza ancora in atto, si ragiona anche in chiave futura tra possibili ingressi in rosa ma anche cessioni. A tal proposito potrebbe cambiare maglia un difensore rossoblù. Parliamo del norvegese Leo Ostigard finito di recente sul taccuino degli uomini mercato del Napoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il giocatore potrebbe fare al caso dei partenopei per la prossima annata, andando a rinforzare il pacchetto difensivo della squadra di Spalletti.