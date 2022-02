Genoa, Vanheusden: “Grande carattere contro la Roma. Ora tre punti con la Salernitana”

Parla il difensore del Grifone

MISTER - "Come è cambiato il modo di difendere da quanto c'è il mister? Spesso è 1 contro 1 quello che chiede il mister per lasciare più uomini in avanti. Ma spesso si inizia dagli attaccanti. Quando fanno pressing così per noi difensori diventa più facile. Spirito e carattere per raggiungere la salvezza? Credo che la chiave sia propria quella, la cosa più importante che abbiamo messo in queste due partite. Siamo contenti di questo punto ma siamo però soltanto all’inizio, per cui da domani mattina ricominceremo a lavorare perché c’è ancora tanto da fare".