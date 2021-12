Genoa, via alla settimana pre-derby verso il recupero di giocatori importanti

Shevchenko spera di recuperare qualcuno dei tanti infortunati

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Genoa, ancora in piena lotta per la retrocessione, ha bisogno urgentemente di punti e il derby della Lanterna contro la Sampdoria, sarà fondamentale per la stagione e può rappresentare una svolta per imprimere un cambio di passo. Il Genoa non ha mai ottenuto i tre punti a Marassi in questo campionato ma Shevchenko ha ancora diverse assenze per infortunio. Per questo weekend però potrebbero recuperare due giocatori fondamentali, Destro e Criscito mentre non ci saranno ancora Maksimovic, Fares, Caicedo e Rovella. Le assenze sono tante e il mercato è ancora troppo lontano, quindi Shevchenko dovrà cercare di inventarsi qualcosa per arrivare al mese di gennaio in una situazione migliore, per poi dare la possibilità alla società di fare i dovuti interventi e investimenti sul mercato.