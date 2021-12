Genoa, Wander: “A gennaio tanti acquisti da affidare a Shevchenko”

Il patron del Grifone ha parlato a fine gara

Josh Wander, fondatore di 777 Partners e nuovo proprietario del Genoa ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Sampdoria. “Stasera sono deluso per la prestazione e per la sconfitta ma c’è un progetto importante a lungo termine che mira alla crescita del club e ci impegneremo per questo. La squadra sarà rivoluziona a gennaio e sicuramente sarà migliorata con acquisti importanti da affidare al tecnico Andriy Shevchenko che è il nostro allenatore per il futuro. Crediamo che si farà un buon lavoro che ridarà lustro alla storia di questo club".