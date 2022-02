Genoa, Wander: “Europa entro 5 anni. Il nostro piano è…”

Parla l’americano di Miami che con 777 Partners ha firmato l’acquisizione del club rossoblù

PIANO - "Voglio che la società torni alla normalità: pagare i fornitori nei tempi previsti, i debiti regolarmente, che non ci siano tensioni nella contabilità. Questo è il primo obiettivo. Abbiamo già messo 35 milioni nelle casse del club e questo ci ha permesso di chiudere in utile il bilancio al 31 dicembre 2021. E abbiamo ridotto il monte ingaggi del 35% dai 75 milioni lordi di prima", le parole di Wander. "Non siamo qui per rincorrere l’equilibrio di bilancio ogni anno, sarà la regola: diventeremo un gruppo autosufficiente, in grado di fare il migliore scouting, con un’accademia, un centro sportivo, infrastrutture mediche all’avanguardia, portando gli atleti in una sistema integrato di altissimo livello che li assiste (anche sui social), li fa crescere, ne migliora le prestazioni e li valorizza. Questo di per sé crea valore: sono le plusvalenze che ci interessano".