Genoa, Zaccheroni: “Shevchenko coraggioso, potrebbe aprire un ciclo”

Alberto Zaccheroni commenta l'arrivo di Andrij Shevchenko sulla panchina del Genoa

Il Genoa si affida ad Andrij Shevchenko per invertire la rotta. L'ucraino, ex attaccante del Milan, è il nuovo tecnico del Grifone e avrà il compito non semplice di provare a rilanciare la formazione ligure, in piena lotta per non retrocedere. A rassicurare i tifosi rossoblu ci ha pensato Alberto Zaccheroni. L'ex tecnico del Milan ha avuto ai suoi ordini Shevchenko e assicura ai microfoni de Il Secolo XIX che l'ucraino non fallirà il suo obiettivo: "Mi fa piacere e mi sorprende perché pensavo partisse dalla Premier. Mi ha stupito anche che abbia accettato una squadra in corsa ma ha già fatto bene con l'Ucraina. Ha avuto coraggio e si è preso un bel rischio ma era così anche in campo. È una bella chance e vuol dire che ha ricevuto rassicurazioni. Spero possa aprire un ciclo, è un ragazzo splendido con valori profondi: trattatelo bene, darà tutto se stesso".