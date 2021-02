Genoa, Zajc non pensa alle rivali: “Guardiamo a noi stessi. Siamo più liberi e concentrati”

Ancora un risultato utile per il Genoa di Davide Ballardini che contro il Torino impatta 0-0 e trova un punto utile per la classifica e per confermare il trend positivo. A parlare del Grifone e dell’ottimo periodo di forma del club è stato il centrocampista Miha Zajc ai microfoni di Sky Sport.

Genoa, parla Zajc

“Ora siamo un po’ più liberi, più concentrati sulle cose che facciamo”, ha spiegato Zajc dopo il pareggio contro i Granata in trasferta. “Stiamo vivendo un periodo molto bello ma sappiamo che il campionato è ancora molto lungo e che dobbiamo concentrarci su una partita alla volta. Dobbiamo guardare a noi stessi, non a chi ci è sopra e ci è dietro. Badiamo prima di tutto a come possiamo migliorare il nostro gioco in partita e a come fare meglio in allenamento”.