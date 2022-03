Genoa, Zangrillo: “Blessin è il futuro. Spors un direttore sportivo diverso”

Parla il patron del Grifone tra approdo nel club e piani futuri

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato a TeleNord dei temi dell'attualità calcistica del club rossoblù. Voglia di permanenza in Serie A, ma anche progetto futuro che potrà contare sul grande lavoro del ds Spors e del tecnico Blessin.

AL COMANDO - Sul suo arrivo alla guida del club e il passaggio di testimone di Preziosi: "Tutto ha una fase ed erano da anni che la fase di Enrico Preziosi viveva la fine di un ciclo. Il filo era insomma logoro e lui cercava chi raccogliesse il suo testimone. L'ha fatto una compagine che rappresenta quello che sta accadendo nel mondo del calcio, dove la sostenibilità economica home made è sempre più difficile. Eravamo arrivati a un punto in cui questo passaggio era obbligato". E ancora sui primi momento della sua gestione: "Ho vissuto fin qui tre fasi dal mio arrivo. La prima era quella della curiosità nei miei confronti, poi è venuta la fase del sospetto e ora quella della consapevolezza. La seconda fase era quella che mi accusava di essere la lunga mano di Preziosi oppure di Berlusconi. Tutte falsità assolute. Io sono stato contattato dalla Holding 777, in maniera pulita e trasparente. Ho cercato di metterci tutto l'impegno, consapevole che ora posso dare soprattutto la mia capacità relazionale per difendere e favorire questa società".