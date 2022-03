Genoa, Zangrillo: “Col Torino gara della vita. Dobbiamo seguire modello Atalanta”

Le parole del presidente verso il match delicato di campionato

Redazione ITASportPress

Toccherà al Genoa di Alexander Blessin dare inizio al turno di campionato del weekend nell'anticipo del venerdì per la 30esima giornata di Serie A. Una gara difficile per il Grifone che dopo sette pareggi di fila da quando è arrivato il tecnico tedesco, cercherà i tre punti contro il Torino.

A parlare dell'importanza del match anche il presidente Alberto Zangrillo ai microfoni del Corriere dello Sport: "Sarà la partita della vita", ha detto senza giri di parole il numero uno dei rossoblù su quella che potrebbe essere davvero una sfida chiave in ottica salvezza. "Non vorrei usare le solite frasi di circostanza o noiose iperboli calcistiche, ma per noi quella col Torino è veramente la partita della vita".

"Il progetto è a medio-lungo termine ma non stiamo tralasciando assolutamente il breve. E il brevissimo, per questo penso a Genoa-Toro. Il nostro è un brand straordinario e mai utilizzato appieno, quasi riconosciuto più all’estero che in Italia. Modelli come Atalanta e Sassuolo sono da copiare e vincenti, e se hai alle spalle la storia esiste un trampolino di lancio importante. Il tutto in una città con una potenzialità e un appeal eccezionali in termini di turismo. Il Genoa è uno degli strumenti che devono rilanciare Genova e la Liguria".

E a livello personale: "Avverto fisicamente la responsabilità, soprattutto da quando ho assunto la presidenza di un club che per me rappresenta qualcosa di speciale. Il Genoa è il secondo amore, dopo la mia famiglia. Sono cresciuto nell’ortodossia rossoblù. È stato il costante punto di contatto tra le mie origini e tutto il resto. Milano, un luogo che ti assorbe, gli studi, la professione, l’ospedale, la ricerca. Me lo sono portato dentro, il Genoa. Sempre. Avevo 14 anni quando lasciai Genova, ad aprile saranno 64 e mi piace pensare che questo incarico chiuda simbolicamente un cerchio esistenzial-sentimentale". E ancora: "L’obiettivo che mi sono posto, al di là della fondamentale salvezza, sia chiaro, è aumentare la reputation del club. Che ha una storia straordinaria e deve recuperare la centralità all’interno del sistema calcio. Non sono concetti astratti, mi dia retta. Capisco che non è semplice far capire agli altri cosa sia la genoanità. Le porto un esempio recente. Avrà visto le immagini: alla fine della partita con l’Atalanta sono andato con Josh Warner e Andrés Blazquez sotto la curva per ringraziare la nostra tifoseria e mi sono commosso, ho pianto. Lo so, non è normale".