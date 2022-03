Genoa, Zangrillo: “Contro il Torino eravamo in 12, anzi 14. Dobbiamo fare la storia”

Parla il presidente del Grifone dopo il successo in campionato

"Abbiamo giocato in 12 non in 10. E' stato veramente bellissimo. Ho visto tante gare del Genoa ma mai crearsi una coesione così tra campo, allenatori e tifosi. Una trans agonistica commuovente", ha detto Zangrillo. "Poi c'è un'immagine che mi piace tantissimo e che vedevo dalla tribuna. Ce l'avevo proprio davanti. Parlo di Andrea Masiello che non sta giocando da tante partite ma gli voglio bene. Lui è una persona quadrata, intelligente e di equilibrio che ha guidato la squadra con l'allenatore. Quindi eravamo in 12 col pubblico e 14 con due allenatori".