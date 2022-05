Genoa, Zangrillo: “La squadra merita la Serie B i tifosi no”

Valutazione dura a fine gara del presidente del Genoa Zangrillo

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko contro il Napoli: "Il vero valore del Genoa sono i tifosi e stavo meglio con loro. Comprendo i loro sforzi e il loro dolore e con questo riconosco i sacrifici della squadra ma il vero valore del Genoa lo ribadisco sono i tifosi. La squadra va rinforzata in ogni settore e non voglio coprire di congetture quello che sarà il futuro. Oggi sono colpito ma anche realista: dobbiamo dare delle risposte ai tifosi. Da domani dobbiamo ammettere gli errori e dire che la colpa è la nostra e sono il primo a chiedere scusa. Abbraccio i tifosi e dico senza giri di parole che abbiamo tradito le loro aspettative. Quando una squadra non segna e non vince merita la Serie B. Il Genoa merita la B i suoi tifosi no”