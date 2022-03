Genoa, Zangrillo: “Restiamo umili. Credo alla salvezza con tutto me stesso”

Il numero uno del Grifone dopo i tre punti ottenuti contro il Torino

Grande entusiasmo e voglia di confermarsi in forma come queste ultime gare. In casa Genoa, la vittoria contro il Torino ha portato il buon umore e anche qualche maggiore speranza di salvezza. Il presidente rossoblù AlbertoZangrillo ha parlato a Il Secolo XIX proprio della corsa alla permanenza in Serie A e non solo.