Genoa, Zangrillo: “Vogliamo avere spirito di internazionalizzazione”

Il presidente del Genoa ha parlato a Radio Rai

La stagione del Genoa non è stata finora all'altezza delle aspettative. La squadra infatti è penultima in classifica e la salvezza è a 5 punti. La dirigenza crede alla salvezza e sta cercando di rinforzare la squadra di mister Blessin. Oggi il presidente Alberto Zangrillo a Radio Rai ha parlato del momento del Grifone e di questo mercato determinante per cercare la permanenza della categoria ma sottolineando la discontinuità col passato: "C'è la necessità di una rottura, non parlo di persone o singoli individui, ma proprio di mentalità: c'era necessità di avere un certo spirito di internazionalizzazione ed autonomia di pensiero, da cui poi deriva anche l’autonomia di scelta. Penso che il calciomercato, dove si stanno facendo colpi che speriamo si rivelino estremamente positivi, lo stia dimostrando. Colpi di rottura e rivoluzione: questa la password che ci sta guidando". Zangrillo da medico si è poi detto molto favorevole alla riapertura degli stadi al 100 per cento della loro capienza.