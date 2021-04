Genoa, Zappacosta: “Contro la Juventus ci batteremo con grande agonismo”

Il Genoa va a caccia di un risultato a sorpresa nella tana dei campioni d’Italia della Juventus. Il mister Ballardini dovrà trovare qualche alchimia giusta per fermare la squadra di Pirlo rilanciata in chiave Champions dal successo sul Napoli mercoledì scorso. Contro Ronaldo e compagni non c’è nulla da perdere come sarà qualche giorno dopo con il Milan. Il Genoa però se dovesse centrare una prestazione di rilievo condito da un punto o due farebbe a meno di cercare la salvezza negli incontri in casa con Benevento e Spezia. Intanto in chiave formazione salgono le quotazioni di Cassata per sostituire Strootman mentre c’è un rebus in attacco con chi farà coppia con Destro. Uno dei punti fermi della squadra ligure è Davide Zappacosta. L’esterno di proprietà del Chelsea, intervistato da Sky Sport, ha raccontato le sue sensazioni sul match di domenica alle ore 15 contro la Juventus: “La sfida contro la Juventus è sicuramente molto stimolante, ma allo stesso tempo difficile. La stiamo preparando come tutte le altre partite, lavorando al massimo a prescindere dall’avversario. Abbiamo entusiasmo e negli ultimi giorni prima della partita cercheremo di prepararci nel miglior modo possibile. Dobbiamo continuare su questa strada”. Genoa reduce da un pareggio interno contro la Fiorentina, con un possibile rigore non concesso proprio per fallo su Zappacosta nei minuti finali del match: “La rabbia per l’episodio è stata smaltita, sicuramente dovremo mettere in campo grande agonismo contro la Juventus. Sappiamo che contro una squadra del genere faremo molto fatica se caleremo di intensità” afferma Zappacosta.