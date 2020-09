Genoa, Zappacosta esulta: “Speravo in un esordio simile. Il gol dà fiducia”

Il Genoa inizia la nuova stagione con un poker sonoro ai danni del Crotone. Una bella prova per dimostrare che le difficoltà degli ultimi mesi sono ormai alle spalle. Tra i marcatori del Grifone c’è anche Davide Zappacosta.

SODDISFAZIONE

Il terzino si racconta ai microfoni di Genoa Channel: “Speravo in un esordio così, ho lavorato tanto in questi mesi che sono stati difficili. Spero di continuare su questa linea. il gol aiuta tanto per la fiducia e per la consapevolezza. Quando hai questi infortuni non è facile superarli, sono infortuni che richiedono tempo per recuperare ritmo e forza. Sto lavorando tanto per aiutare i ragazzi a conquistare gli obiettivi stagionali. Il gol è stato d’istinto, mi è venuto naturale rientrare sul destro e calciare. Il Napoli? Siamo pronti, abbiamo l’obbligo di farci trovare pronti. Abbiamo una settimana per preparare la partita e sono convinto che andremo a Napoli a fare una gran bella partita”.