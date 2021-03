Genoa, Zappacosta rivela: “Scamacca mi aveva detto che avrei segnato nel derby. Sulla Nazionale…”

Un grande gol, in una grande partita. Davide Zappacosta, difensore del Genoa, ha festeggiato la personalissima rete messa a segno nel derby della Lanterna contro la Sampdoria. Parlando ai microfoni di Sky, dopo l’1-1 maturato a Marassi, l’esterno italiano ha rivelato alcuni retroscena sul suo gol…

Zappacosta: “Scamacca mi aveva detto avrei segnato…”

“Sono andato ad abbracciare Scamacca in panchina perché prima della partita mi ha detto che si sentiva che sarei rientrato sul destro e avrei segnato come successo con il Crotone”, ha raccontato Zappacosta tra lo stopore generale. “Così è stato e per questo sono corso da lui per abbracciarlo”. Sulla sfida: “C’è tanta delusione e tanta rabbia perché penso che il Genoa abbia concesso davvero poco alla Sampdoria se non qualche tiro da fuori area. Brucia non aver vinto. Subire un gol evitabilissimo su palla inattiva dopo tanti sforzi. Sicuramente ci dispiace tanto perché abbiamo fatto una bella partita e volevamo vincerla”.

Uno sguardo poi anche al futuro che potrei essere a tinte Azzurre, quelle della Nazionale: “Sinceramente penso solo al Genoa, la chiamata in Nazionale passa per quello che fai durante la stagione con il club. Sono venuto qui con l’obiettivo di giocare con continuità e sono contento di ciò che è stato fatto. Sto facendo del mio meglio, la Nazionale è un bel gruppo consolidato e sicuramente se un giorno dovesse arrivare la convocazione sarei molto contento”.