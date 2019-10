Gervinho alle prese coi gol annullati: “Fantallenatori, il prossimo sarà buono?”

Dire che nelle prime sette giornate di Serie A l’attaccante del Parma Gervinho sia stato sfortunato… è un eufemismo. Infatti, l’esterno ivoriano, fresco di rinnovo di contratto con il club ducale, si è visto annullare tre gol, vivendo dunque un momento cupo dal punto di vista delle gioie e delle soddisfazioni, personali e della squadra. Ma in questo modo, naturalmente per volontà non sua, ha “penalizzato” anche vari Fantallenatori che hanno creduto nel suo estro e nel suo vizio del gol per la stagione in corso del massimo campionato italiano. E allora Gervinho, tramite un post du Facebook, ha ironizzato pubblicando il seguente post: “Miei allenatori del Fantacalcio, che dite, tre sono sufficienti? Dai che il prossimo sarà buono”. È stato il Var a intervenire nelle varie circostanze, ora spera che il trend sia finito.