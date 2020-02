Gervinho si è ripreso il Parma… in trasferta: 5 gol su 5 fuori casa

Sembrava essere ormai ad un passo dall’addio, ma alla fine Gervinho è rimasto al Parma e ha portato subito un gol da tre punti. L’attaccante ivoriano protagonista dell’ultima sessione di mercato è stato prima messo fuorirosa, poi reintegrato dopo le scuse a mister e compagni. Nel weekend di campionato, contro il Sassuolo, è tornato titolare e ha collezionato il suo quinto gol stagionale. Una rete pesantissima che ha regalato il successo alla squadra di D’Aversa.

Un trionfo arrivato appunto grazie al gol dell’ivoriano che, come sottolinea il Parma sul proprio profilo Twitter ufficiale, è il quinto stagionale realizzato in trasferta. Una statistica che conferma le capicità di ripartenza dei ducali e dello stesso Gervinho che anche questa mattina ha voluto far capire come sia tornato il sereno con l’ambiente. In che modo? Un bel buongiorno social e Forza Parma scritto con un tweet.