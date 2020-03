Ghirelli: “Scudetto? In ballo anche l’ipotesi playoff”

Tutto da decifrare il futuro del campionato di Serie A. L’emergenza Coronavirus ha imposto uno stop almeno fino al 3 aprile, con le sorti del torneo che appaiono in bilico. Intercettato a termine del Consiglio Figc che si è tenuto a Roma, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, come riporta fcinternews.it, si è così espresso sulle opzioni in ballo per l’assegnazione dello scudetto: “L’idea è quella di far terminare il campionato giocando tutte le partite, ma stiamo valutando anche altre opzioni, come non assegnare lo scudetto, assegnarlo tenendo conto di questa classifica oppure far disputare i playoff”.