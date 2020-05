Ghoulam cuore d’oro: compra e distribuisce cibo in piazza a Napoli per 1400 famiglie povere

Nella mattinata di ieri a piazza Garibaldi, zona stazione centrale di Napoli, Faouzi Ghoulam si è reso protagonista di una grande gesto di umanità e solidarietà nei confronti di ben 1400 famiglie povere della città.

L’esterno del club partenopeo, infatti, ha comprato aiuti per 1.400 famiglie povere e ha distribuito beni prima necessità grazie all’aiuto di volontari, supportati anche dalle forze dell’ordine per evitare assembramenti preoccupanti. Ghoulam ha assistito in prima persona dando una grossa mano. In fila, per ricevere cibo e non solo, anche tanti immigrati, anche loro colpiti dall’emergenza pandemica. Pur presente, Ghoulam ha preferito sorvegliare senza mostrarsi in pubblico per evitare l’assalto dei fan. A riportarlo è Repubblica.