Giaccherini: “Bei momenti alla Juventus, l’addio di Del Piero ricordo indelebile”

Emanuele Giaccherini ricorda l'esperienza alla Juventus e l'addio di Alessandro Del Piero

E' stato tra i protagonisti della Juventus di Antonio Conte, capace di vincere il titolo al primo colpo. Oggi Emanuele Giaccherini farà il suo esordio anche se in un ruolo decisamente diverso da quello a cui ha abituato gli appassionati durante le ultime stagioni da professionista: infatti sarà il commentatore allo Stadium per il match odierno per Dazn: L'ex esterno italiano ha ricordato la sua avventura in bianconero soffermandosi in particolar modo su un evento che gli è rimasto particolarmente impresso: "Abbiamo vissuto insieme bellissimi momenti, se devo dirne uno in particolare ho ancora in mente l'ultima partita di Del Piero, un ricordo indelebile". Quindi Giaccherini esprime una considerazione sulla formazione di Massimiliano Allegri, che sarà impegnata contro il Sassuolo: "Oggi, la Juve è obbligata a vincere, deve tenere il ruolino di marcia delle ultime partite". Dunque grande attenzione ai bianconeri, chiamati a reggere il ritmo del Milan capolista.