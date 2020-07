Giampaolo, pronto al ritorno in Serie A: l’ex Milan cercato per la prossima stagione

Marco Giampaolo potrebbe presto tornare a sedersi su una panchina di Serie A. L’ex mister di Sampdoria e Milan potrebbe essere il nuovo allenatore del Torino. In casa granata, infatti, sarebbe a rischio la conferma di Moreno Longo.

Giampaolo pronto a tornare

Secondo quanto si apprende da Sky, Marco Giampaolo continua ad essere un pensiero fisso del Torino. Con Moreno Longo in bilico, i granata potrebbero affidare la panchina all’ex tecnico del Milan. Il tecnico era stato esonerato ad inizio di questa stagione proprio dal Diavolo e diventerebbe il nome principale nel caso in cui il presidente del Torino Urbano Cairo decidesse di ridare slancio al progetto e “cacciare” Longo.

Il tecnico ex Milan è ancora legato alla società rossonera fino al 2021 e dovrebbe dunque rinunciare a quel contratto se volesse poi diventare il mister della società piemontese. In ogni caso i contatti sarebbero già stati avviati. La deludente stagione dei granata, prima con Mazzarri e poi con Longo, potrebbe finire con un altro esonero e dunque con l’arrivo di un terzo tecnico. Giampaolo, in tal senso, è in pole position.

