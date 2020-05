Giannichedda racconta: “Riunione con Del Piero, Trezeguet, Buffon e Nedved per tornare in A…”

L’estate del 2006 fu una delle più controverse della storia calcistica italiana. In quell’anno la Nazionale trionfò al Mondiale di Germania e al contempo scoppiò anche lo scandalo Calciopoli che condannò la Juventus alla Serie B.

SERIE A – Dopo la condanna alcuni giocatori lasciarono il club bianconero ad eccezione di alcune bandiere. Giannichedda, ex centrocampista di quella Juventus ha raccontato quei momenti in esclusiva a TuttoJuve: “Ricordo che inizialmente nessuno capiva dove la Juventus avrebbe giocato, se in B oppure in C. Nonostante fossi soltanto da un anno in quella squadra, avevo già un’età importante e nella mia carriera ho sempre fatto gruppo. Per quello ci riunimmo con Del Piero, Trezeguet, Buffon, Nedved e decidemmo di risalire subito in A“.