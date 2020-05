Giannichedda sulla ripresa della Serie A: “Come fa la Juventus a prendere posizione con Dybala ancora positivo?”

Confusione sulla possibile ripartenza del campionato italiano. Da capire quale sarà la decisione finale sulla ripresa o meno della Serie A. Tante le ipotesi e tante le discussioni anche tra gli stessi club italiani. Giuliano Giannichedda, ex centrocampista e ora tecnico, ha detto la sua a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, soffermandosi in particolare sulla posizione della Juventus, tra le squadre colpite da diversi casi di positività al coronavirus.

GIOCATORI – Come detto, la Vecchia Signora ha avuto a che fare da molto vicino col Covid-19. Rugani, Matuidi ed infine Dybala sulle cui condizioni regna ancora tanta confusione. Giannichedda, infatti, si pone un quesito di fondo: “Ripartenza Serie A? Credo che per la Juventus prendere posizione in questo momento sia complicato, perché ha avuto casi di coronavirus. Quando i dottori dicono che è pericoloso e che è ancora in giro il virus, come fai a chiedere ai giocatori di tornare in campo, quando non si è ancora in situazione di tranquillità? Non puoi prendere una posizione netta quando ancora c’è una confusione generale”.