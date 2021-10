Gigante Ibrahimovic: il Milan passa a Roma e torna in vetta col Napoli

Grande prova dei rossoneri con l'unico neo il rosso a Theo Hernandez che salterà il derby contro l'Inter

Grande Milan all'Olimpico questa sera nel posticipo domenicale della 11a giornata di Serie A. I rossoneri con una superba prestazione hanno battuto la Roma per 2-1. In avvio pericoloso due volte il romanista Pellegrini, poi ci provano anche Kessié e Ibrahimovic che la sblocca su calcio piazzato al 25' (sorpreso Rui Patricio). Annullato per fuorigioco il raddoppio di Leao e dello svedese, che al 53' si procura il rigore del 2-0 trasformato da Kessié. Espulso Theo Hernandez che salterà il derby con l'Inter nel prossimo turno. Al 93' accorcia El Shaarawy ma il pari nei restanti minuti non arriva. Rossoneri che ritornano in vetta in condominio con il Napoli.