Gigi Riva tifa Cagliari: “Con la Juventus la vittoria non è proibita…”

Sette punti in tre gare per il nuovo Cagliari di Leonardo Semplici che cerca il quarto risultato utile consecutivo nel prossimo impegno di campionato. Alla Sardegna Arena, però, ci sarà una Juventus ferita dall’uscita dalla Champions League. Nonostante tutto, fare risultato non è impossibile. Ne è convinto Gigi Riva, storico ex attaccante del rossoblù oltre che della Nazionale.

Gigi Riva tifa Cagliari: “Con la Juventus si può”

Intervistato da La Nuova Sardegna in vista della gara di campionato di domani che i sardi giocheranno contro la Juventus, Rombo di Tuono ha commentato: “Cagliari-Juventus? Mi aspetto una sfida apertissima: il Cagliari ha finalmente grinta e fiducia, la rosa è forte ma c’era qualche problema che il nuovo allenatore Semplici sta risolvendo”.

E ancora: “Si parte dallo 0-0, tutto è possibile. Loro non stanno attraversando un buon momento: si possono battere o almeno si può ottenere un risultato positivo”, ha detto Gigi Riva. “Joao Pedro? Lui è bravo, un vero fenomeno. Spero segni ancora. Ai giocatori del Cagliari dico di fare la loro gara in modo tranquillo. La vittoria non è proibita”.