Gigi Simoni ricoverato in gravi condizioni

Tifosi interisti in ansia per le condizioni critiche dell’ex allenatore Gigi Simoni ricoverato nel reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale Cisanello di Pisa. Simoni ha accusato un malore ed è stato trasferito dalla sua abitazione di San Piero a Grado all’ospedale pisano, dove i medici hanno subito riscontrato la gravità della situazione. Il tecnico, ottantenne, è accompagnato dai familiari più stretti e le sue condizioni sono monitorate continuamente dai sanitari che non nascondono come il quadro clinico sia complicato.