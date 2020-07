Gioia Bologna all’ultimo respiro: Barrow sigla il 3-2 e inguaia il Lecce

La voglia di entrare nella top 10 dopo un ottimo campionato contro la disperata ricerca di punti salvezza. Bologna-Lecce si preannunciava una sfida delicata per entrambe le formazioni, nonostante le diverse prospettive. Non è mancato lo spettacolo, con tanti gol e diverse occasioni create dalle due squadre. Decide una rete di Barrow all’ultimo minuto che condanna verosimilmente i salentini.

LA GARA

Il Bologna va di corsa e la sua partenza è un vero e proprio sprint. Al primo minuto di gioco arriva subito il vantaggio firmato da Palacio: l’attaccante argentino viene servito perfettamente da un grande colpo di tacco di Barrow e da due passi non sbaglia. Il Lecce accusa il colpo e dopo cinque minuti incassa pure il secondo gol. Stavolta la firma della rete è di Soriano, autore di un tiro straordinario da 25 metri. Il Bologna si scatena e con Barrow sfiora pure la terza marcatura, stoppandosi solamente al cospetto di un grande Gabriel. Nei minuti di recupero del primo tempo, però, ecco la reazione dei giallorossi: Mancosu risolve una mischia nell’area di rigore avversaria e riapre l’incontro. Nella ripresa il Bologna sparisce e lascia campo agli avversari. Falco colpisce la traversa al 52′, ma quindici minuti dopo trova il pareggio con un mancino impeccabile sul primo palo. La partita torna in equilibrio, con occasioni da entrambe le parti. Lapadula e Rispoli si fanno vedere dalle parti di Skorupski, ma è Barrow a seminare il panico con un colpo di testa che esce di poco. Risponde Falco che va al tiro in due occasioni: prima salva il portiere avversario e poi tocca a Krejci sventare la minaccia sulla riga di porta. In pieno recupero arriva la zampata di Barrow che finalizza l’azione avviata da Santander, il cui tiro era stato respinto dal portiere avversario. Finisce 3-2 per il rossoblu. Il Lecce vede vicina la Serie B.