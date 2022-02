Giovane calciatore morto, il cordoglio del Genoa

Lo sfortunato ragazzo ha avuto un incidente con il suo scooter

Il Genoa ha pubblicato un post sui social in cui ha mostrato vicinanza alla famiglia dello sfortunato giovane Marco Santeusanio morto all'età di 18 anni a causa di un incidente mentre si trovava in sella al proprio scooter nella giornata di ieri. Marco era un calciatore molto promettente e giocava come difensore nella juniores del Ligorna, società genovese che milita nel campionato di Serie D, figlio di Giorgio, attuale allenatore della Goliardica. "Nella notte di ieri è accaduto qualcosa che mai avremmo voluto comunicare - ha scritto il Ligorna in una nota ufficiale - uno dei nostri ragazzi ci ha lasciati in seguito a un incidente. Oggi il Ligorna è come se avesse perso un figlio. La società è profondamente scossa e addolorata per la perdita di Marco, giocatore della Juniores Nazionale aggregato alla prima squadra in Serie D. In un momento così difficile la società si stringe calorosamente al nostro allenatore Giorgio Santeusanio e a tutta la famiglia di Marco, così come agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene".