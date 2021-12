Giovanni Galli: “Milan in calo e studiato dalle rivali. Ecco cosa manca…”

Parla l'ex calciatore

CALO MILAN - "Prima di tutto bisogna dire che il Milan di Pioli ha fatto un percorso straordinario. Dal dopo lockdown ha fatto un cammino molto bello. Poi in Italia il campionato è duro. Si studiano le squadre e forse il Milan di Pioli è stato studiato. Vero è che il Milan non è più brillante. Ho visto a Firenze la gara persa. Mancano in questo momento giocatori di velocità come Theo Hernandez. Tonali e Kessie sono giocatori di monopasso. Servono giocatori rapidi e veloci. Brahim Diaz non rende come ci si aspetta. Ibra da solo può fare ciò che il suo fisico gli permette". "L'uscita dalla Champions? Non è garanzia di fare bene in campionato".