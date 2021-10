Giroud come… Balotelli: il record con la maglia del Milan

Il bomber francese decisivo anche nell'ultimo turno di Serie A dei rossoneri

Redazione ITASportPress

C'è lo zampino, anzi, la zampata, di Olivier Giroud nell'ultimo successo del Milan in campionato. Il Diavolo si è imposto per 1-0 contro il Torino nel turno infrasettimanale di Serie A valido per la decima giornata. Un gol del francese ha permesso ai rossoneri di portare a casa 3 punti ma anche a livello personale, la rete è valsa un curioso record.

Infatti, come riportato da Opta, grazie al gol segnato a San Siro contro i Granata, Giroud è diventato il secondo giocatore, da quando la vittoria vale 3 punti, ad aver segnato in tutte le sue prime tre presenze casalinghe in Serie A. Prima del centravanti francese, a riuscire nell'impresa era stato Mario Balotelli nel 2013.

Il bomber ex Arsenal e Chelsea si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni importanti e reti. Inoltre, è l'unico centravanti con la maglia numero 9 che sta riuscendo, almeno per ora, a sfatare quella che è stata definita nel corso degli ultimi anni "la maledizione del numero 9". Nessun giocatore con quella maglia era riuscito a confermarsi ad alti livelli. Giroud, invece, sì...