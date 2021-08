Giroud è già in forma campionato e il Milan batte il Panathinaikos 2-1

Doppietta del francese a Trieste contro la squadra greca

Rossoneri subito molto propositivi in avvio, con Giroud supportato dall'inedito trio Saelemaekers-Leão-Rebić. È proprio quest'ultimo a rendersi pericoloso in avanti al 5' e all'8' con un paio di progressioni. Il prolungato possesso palla del Milan viene premiato al 15', quando Tomori a centrocampo lancia centralmente per Giroud, che colpisce al volo di sinistro per il meritato vantaggio rossonero. Dopo la rete dell'1-0 la partita cala di ritmo, e Maignan è attento al 25' sul destro da fuori di Chatzigiovanis. Rossoneri che sfiorano il raddoppio al 34', quando un sinistro deviato di Rebić lambisce il palo. Al 41' ci prova da fuori area Saelemaekers, due minuti più tardi arriva il 2-0: cross dalla trequarti destra di Calabria, Giroud spizza di testa il pallone che si deposita in rete.