Giroud e lo scudetto: “Milan, ora tutte finali. Inter non è affondata…”

L'attaccante rossonero sul finale di stagione

CORSA SCUDETTO - "L’Inter non è affondata e rimane un pericolo come il Napoli e la Juve. Abbiamo solo finali da giocare, le affronteremo al 200% per realizzare il nostro obiettivo che poi è anche un sogno: riportare al Milan lo Scudetto, undici anni dopo l’ultimo", ha detto Giroud. E ancora: "È un altro sogno d’infanzia. È vero, da ragazzo seguivo molto l’Arsenal dei francesi, ma tifavo molto il Milan del mio giocatore preferito, Shevchenko. Sarei davvero fiero di fare vincere il Milan come lui".