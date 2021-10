Giroud giura amore al Milan: “Potrei finire qui la mia carriera in Europa”

L'attaccante si trova molto bene in Italia e pensa di poter chiudere la sua carriera in rossonero

Il peso dell'attacco sarà tutto sulle sue spalle in questo weekend. Parliamo di Olivier Giroud, bomber del Milan, che dovrebbe scendere in campo da titolare nella sfida di sabato sera contro il Verona per l'ottava giornata di Serie A. Il francese, smaltiti i problemi fisici e i guai col Covid, è pronto a tornare a segnare.