Giroud: “La Juventus mi voleva ma ho fatto bene a non andarci perché…”

Il centravanti del Milan verso il big match di Serie A contro i bianconeri

Non solo le vicende di casa Milan con la sconfitta contro lo Spezia, per Olivier Giroud , intervistato dal Corriere dello Sport, anche tema scudetto e soprattutto il big match contro la Juventus con tanto di retroscena di mercato...

SFIDA - Sulla gara di domenica contro i bianconeri: "Dopo la sconfitta di lunedì abbiamo ripreso a guardare avanti. Naturalmente abbiamo analizzato gli errori commessi per migliorare ancora, ma nel calcio dopo un risultato negativo, non puoi fossilizzarti su quello: è necessario voltare pagina e ripartire subito", ha detto Giroud. "Ora, dunque, massima concentrazione sulla Juventus: sarà una grande partita e abbiamo bisogno di una prestazione migliore rispetto a quella con lo Spezia. Lo sappiamo. Ci serve una prova eccezionale per batterla".