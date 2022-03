Giroud sfonda, il Milan passa a Napoli e torna in vetta

Un episodio ha deciso il big match di Serie A

L'undicesimo gol di Giroud ha deciso il big match di Serie A fra il Napoli e il Milan. Rossoneri che vincono per la seconda volta consecutiva a Fuorigrotta e si riportano in vetta in solitaria a +2 dall'Inter che ha sempre una gara in meno. Il Milan ha colpito nel momento giusto difendendosi bene e poi l'episodio ha deciso. Partenopei che hanno spinto sfiorando il pareggio ma la squadra ospite non è mai andata in affanno.Primo tempo molto intenso ma senza occasioni, subito dopo l’intervallo la rete che decide il match con il francese che corregge in rete un tiro di Calabria. Nei minuti finali si rivede in campo Ibrahimovic. Il Napoli scivola al terzo posto (a -1 dai nerazzurri), con la Juve che si avvicina alle sue spalle (-4).