Giroud spacca Inter e il Milan vince il derby in rimonta

In tre minuti il Milan ribalta l'Inter

Il derby di Milano è rossonero. La squadra di Pioli ha ribaltato l'Inter che per più di un'ora di gioco è stata in vantaggio e in controllo del match. Poi i cambi del tecnico rossonero hanno cambiato l'esito del match vinto 2-1. Una doppietta di Giroud ha steso i nerazzurri che si erano portati avanti nel primo tempo con Perisic. Al 10' gol annullato a Dumfries per il fuorigioco di Perisic, poi è strepitoso Maignan sul tiro deviato di Brozovic. Ci prova anche Barella, Maignan si ripete su Dumfries. Attento Handanovic su Tonali, la sblocca Perisic sul corner di Calhanoglu. Nella ripresa Giroud la ribalta in tre minuti, doppietta che vale il 2-1. Il Milan si porta a -1 dall'Inter che però deve recuperare la partita di Bologna.