Giudice sportivo, due giornate di squalifica a Koulibaly

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il Napoli deve fare i conti con le assenze forzate. Gli azzurri dovranno fare a meno per le prossime due giornate di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è stato espulso per proteste nel match perso contro i sardi. La sanzione è dettata dall’ “aver rivolto al direttore di gara, assumendo un atteggiamento irriguardoso, un’espressione gravemente ingiuriosa, reiterando tale comportamento mentre usciva dal campo”. Insomma, un grave errore che costringerà Carlo Ancelotti ad inventare una difesa di emergenza in vista dei prossimi impegni.