Giulini ammette: “Di Francesco vorrebbe trattenere Nainggolan al Cagliari”

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco inizia a muovere i primi passi. La squadra sarda è reduce da una stagione dai due volti: esaltante nella prima parte e deludente nella seconda frazione. Con il nuovo tecnico, il presidente Tommaso Giulini spera di poter puntare in alto.

CAPITOLO NAINGGOLAN

Tuttavia non sarà semplice accontentare tutte le richieste dell’allenatore. Lo ha ammesso lo stesso Giulini ai microfoni di Sportmediaset: “Una delle prime cose che mi ha chiesto Di Francesco è tornare a lavorare con Nainggolan ma non possiamo permetterci chissà quali offerte. Decide l’Inter. Vedremo, tutti lo rivogliamo ma sicuramente non possiamo comprare il cartellino”.

