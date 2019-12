Giulini annuncia: “Gigi Riva ci ha fatto un regalo: sarà presidente onorario del Cagliari”

Sarà in onda questa sera su Sky Sport la prima puntata dello speciale di Federico Buffa, celebre storyteller, sulla splendida carriera di Gigi Riva, “l’uomo che nacque due volte”, in Lombardia e poi a Cagliari, dove vinse anche lo storico Scudetto da bomber nel 1970. Il presidente rossoblù Tommaso Giulini, intervenuto alla conferenza di presentazione del documentario di Sky, ha rivelato: “Gigi Riva ha deciso di farci un grande regalo: il 18 dicembre diventerà presidente onorario del Cagliari”. Rombo di Tuono, 75 anni, è stato grande protagonista di quella squadra che, come detto, vinse un clamoroso Scudetto in Sardegna, ma fu decisivo anche in Nazionale: ancora oggi è il miglior marcatore di sempre con la maglia azzurra.

