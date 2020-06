Giulini: “Preoccupati in caso di nuovo positivo in squadra. Speriamo riapertura stadio ai tifosi”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport per parlare del centenario rossoblù e della ripresa del campionato di Serie A.

CENTENARIO – “Abbiamo passato un bel weekend pieno di ricordi. Un sabato particolare. Non ci aspettavamo di festeggiare queste occasioni in una situazione di emergenza pandemica. Speriamo che questo centenario si trasformi in qualcosa di positivo con la ripartenza”.

RIPRESA SERIE A – “Siamo un pochino preoccupati per il fatto che un positivo tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena. Credo che siamo l’unico Paese d’Europa ad aver adottato questa misura. Non capisco il senso. Si creerebbe un danno atroce al calcio italiano interrompendo il campionato”, ha detto Giulini. “Algoritmi per decidere le posizioni in caso di nuovo stop? Credo che Gravina abbia fatto un ottimo lavoro e abbia preso tutte le decisioni corrette. Credo che se il campionato riprende è grande merito proprio di Gravina”.

EFFETTO COVID – “Il mercato a prezzi bassi come per Icardi? Credo che anche il calcio si comporterà come tutti gli altri settori. Credo che se si abbassa il prezzo del mercato, anche i contratti si adegueranno. Credo questa situazione possa riportare il calcio ad essere amato e riportare certi valori”.

TIFOSI E STADIO – “La possibilità dei tifosi allo stadio? Noi non sappiamo se e quando sarà possibile. Difficile oggi prevedere le normative. Questo è un peccato perché dovremmo provare a capire come programmare la riapertura. Qui in Sardegna le spiagge erano già piene questo weekend. Mi sembra allucinante non pensare ai tifosi allo stadio a luglio”.

ALLEGRI – “Lui è molto amico del nostro vice presidente. A fine gennaio c’è stata una chiacchierata. Nell’anno del centenario anche per lui sarebbe stato bello ma era più che altro un discorso con toni scherzosi. Anche se sono sicuro che anche Max un po’ ci abbia pensato”.