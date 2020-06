Giuntoli avvisa Milik e annuncia: “Presto il rinnovo di Mertens”

Anche il Napoli, come le altre squadre pensa al mercato. La società partenopea dovrà prima cercare di giocare una ripresa perfetta per centrare l’obiettivo europeo e consentire a DeLa di rinforzare ancora di più la squadra di Rino Gattuso. Nel frattempo il Napoli riparte dal rinnovo di Mertens, come annunciato a SkySport dal direttore sportivo Giuntoli.

Mertens c’è

Durante il suo intervento, il ds ha commentato così il rinnovo del belga: “Con Mertens siamo avanti, c’è la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Speriamo di ufficializzare il rinnovo a breve. Per Callejon stiamo aspettando, non ha deciso cosa vuole fare del suo futuro. Entrambi hanno dato tanto al Napoli, stiamo parlando, il clima è disteso. Lo spagnolo è un professionista esemplare, qualora dovesse andarsene terminerà comunque la stagione con noi”.

Milik in bilico

Parole dure invece nei confronti dell’attaccante polacco Milik: “La nostra volontà è quella di rinnovare il suo contratto, stiamo parlando con i suoi agenti e presto arriveremo a una quadra, in un senso o nell’altro. Parliamo di un ragazzo giovane che potrebbe avere mercato, se non rinnoverà lo metteremo in vendita. Per restare serve la giusta testa, altrimenti meglio che vada. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik“.