Godin: “Inter e Conte fantastici. Sull’infortunio…”

Dopo nove stagioni, Diego Godin ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid per sposare il progetto dell’Inter. Il difensore si è subito affermato come uno dei punti di forza della formazione di Antonio Conte, anche se nel corso del big match di domenica sera contro la Juventus è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico. L’uruguaiano, in queste ore, ha parlato ai microfoni di Sport890, parlando proprio dell’infortunio e della sua esperienza a Milano.

INFORTUNIO – “Ho avuto un piccolo problema a un ginocchio, ma non è niente di grave”.

INTER – “Sto vivendo una bella esperienza: l’Inter è un club fantastico e Conte è un grande allenatore. Adesso mi sto adattando a un nuovo sistema di gioco e ad un nuovo calcio”.