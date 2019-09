Godin: “Questa Inter come il mio Atletico Madrid. E Conte…”

Dopo un avvio entusiasmante in campionato, l’Inter ha frenato in Champions League, dovendosi accontentare solamente di un pareggio contro lo Slavia Praga. Nell’ambiente nerazzurro c’è però fiducia per il futuro, come testimoniato dalle parole del difensore Diego Godin nel corso di un’intervista a Dazn.

ANALOGIE – “Questa Inter mi ricorda l’Atletico Madrid che vinse la Liga nella stagione 2013/2014. C’è lo stesso ambiente nello spogliatoio, lo stesso spirito di gruppo e la stessa voglia di lavorare per far bene”.

DERBY – “So cosa significhi questa gara per i tifosi, noi vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente, a prescindere dal risultato. La tifoseria è fondamentale, anche nei successi europei. Un club ha bisogno della spinta dei propri supporter sia nei momenti positivi che in quelli negativi, che, inevitabilmente, ci saranno”.

CONTE – “Conte e Simeone sono molto simili, basta vedere come vivono le partite. Un giocatore, in campo, percepisce quell’energia. Avere un allenatore che crede con quella forza alle proprie idee è fondamentale per un calciatore”.