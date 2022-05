Gol Acerbi in fuorigioco: Pairetto e Nasca sospesi fino al termine della stagione

La decisione dopo la svista

Il gol di Acerbi a La Spezia, così sostiene l'Ansa, provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca , direttore di gara e addetto al Var del match di campionato della 35esima giornata Spezia-Lazio . Il gruppo arbitrale sarà fermato fino al termine della stagione per quello che è ritenuto un errore concatenato.

Da quanto si apprende, l' arbitro non avrebbe aspettato la verifica al video dell'allineamento del difensore laziale, l'uomo Var non lo ha fermato e tutto, al 90', si è svolto molto rapidamente tra il gol del 4-3 del laziale, l'esultanza dei compagni e la ripresa del gioco.

Per questa serie di episodi, i direttori di gara dovrebbero essere sospesi da qui alla fine del campionato 2021-22 e torneranno ad arbitrare solamente nella prossima annata. Una punizione che non cambia però quanto accaduto durante la fase finale della gara di campionato e che mette in evidenza un clamoroso errore che ha favorito la Lazio e penalizzato lo Spezia.