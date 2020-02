Gol di Dybala all’Atletico, Bonucci svela un retroscena

I tifosi della Juventus avranno ancora negli occhi lo splendido gol di Dybala messo a segno contro l’Atletico Madrid all’Allianz Stadium. Una saetta da posizione defilata che non ha lasciato scampo a Oblak.

“TIRA FORTE” – Un gol nel quale lo stesso Bonucci ha messo zampino, come rivelato ai microfoni di SkySport: “Abbiamo creato e attaccato facendo un ottimo primo tempo poi abbiamo trovato questa perla di Paulo che da una posizione quasi impossibile ha trovato l’angolino perfetto. Ero lì davanti a Oblak e gli ho fatto segno “tira forte” perché ero davanti, non ero in fuorigioco e lui non poteva vederla perché aveva messo due uomini in barriera. Ho detto “Tu tira più forte che puoi” ma non pensavo che tirasse in quel modo”.