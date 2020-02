Gol e polemiche: il Napoli sogna l’Europa, Sampdoria battuta 4-2

Il Napoli sembra davvero tornato. Gli azzurri confermano i progressi visti contro la Juventus e vincono anche sul campo della Sampdoria. Con questo risultato, gli uomini di Gattuso tornano prepotentemente in lotta per un posto in Europa League. L’avvio di gara è tutto di marca azzurra. Dopo 3′ Milik colpisce perfettamente di testa su cross di Zielinski. La Sampdoria accusa il colpo e il Napoli controlla la gara. Al 16′ è già 2-0: corner di Mario Rui, colpo di testa di Di Lorenzo a prolungare la traiettoria sul secondo palo dove arriva Elmas per il più facile dei tap-in. I padroni di casa faticano a reagire e si aggrappano ancora una volta a Quagliarella. E l’attaccante capocannoniere dello scorso torneo non tradisce le attese, realizzando un gol spettacolare con una girata di destro al volo dal limite dell’area. La gara si infiamma: Milik manca la doppietta, mentre Ramirez colpisce il palo da due passi. Provvidenziale Audero nel finale di primo tempo.

GOL E POLEMICHE – Nella ripresa la Sampdoria torna a spingere e il Napoli soffre. Al 55′ Ramirez realizza un gol meraviglioso, ma il Var annulla per un tocco di braccio di Gabbiadini a inizio azione. Il pareggio è solamente rimandato: al 73′ Quagliarella viene toccato duramente da Manolas in area e deve lasciare il campo. Gabbiadini si incarica della realizzazione dal dischetto e non sbaglia. Sembra la logica conclusione di una sfida equilibrata, ma all’83’ il Napoli torna avanti: Demme trova il guizzo giusto per ribattere in porta dopo un tentativo di Insigne respinto. Nel finale Audero tenta di anticipare Milik, ma serve a Mertens il pallone del definitivo 4-2.