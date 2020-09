Gol e vittoria all’esordio a San Siro per Daniel Maldini: “Che bellezza, Ibra ci aiuta tanto”

Il cognome Maldini è indissolubilmente legato alla storia del Milan e lo sarà ancora per tanto tempo. Cesare e Paolo hanno vinto tutto con la maglia rossonera e la passione ha contagiato inevitabilmente anche i figli dell’attuale direttore tecnico.

DANIEL MALDINI, GOL E VITTORIA A SAN SIRO

Sabato sera i rossoneri hanno disputato a San Siro un’amichevole contro il Monza dell’ex presidente Berlusconi e in campo c’era Daniel Maldini. Il centrocampista classe 1999 è cresciuto nel vivaio rossonero e all’esordio alla Scala del Calcio ha trovato gol e vittoria. A Milan TV ha espresso così tutta la sua gioia: “È stato bellissimo giocare a San Siro, anche senza tifosi, in una partita così bella. Poi fare gol ha migliorato ovviamente ancora di più la serata, con tanto di vittoria finale… Noi giocatori del settore giovanile cerchiamo di dimostrare quanto valiamo anche in prima squadra, diamo sempre il massimo in campo. Ibrahimovic? È bravissimo, in campo ti aiuta e parla sempre. È molto importante per noi“.

