Gollini, tra Atalanta e… Nazionale: “Europeo è un obiettivo. Contro Genoa due punti persi”

Tra i migliori dell’Atalanta delle ultime stagioni c’è sicuramente il portiere Pierluigi Gollini che dopo il pareggio deludente contro il Genoa in campionato ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Non solo Dea tra i temi affrontati dall’estremo difensore, ma anche Nazionale con l’obiettivo, ormai dichiarato, dell’Europeo.

Gollini: tra Atalanta e Italia…

Parte subito da un commento sulla gara contro il Genoa: “Penso che parlare di punto guadagnato sarebbe poco ambizioso. Penso sia giusto dire che abbiamo perso due punti, io non ho fatto praticamente niente”, ha esordito Gollini. “Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nella ripresa li abbiamo schiacciati. C’è sicuramente un po’ di rammarico: venivamo da risultati positivi, peccato per questo pareggio, che però non ci deve spostare nulla. Abbiamo un recupero mercoledì e pensiamo subito a quella partita. Il Genoa ogni volta che viene qua gioca fino alla morte, probabilmente c’è qualcosa di particolare. Anche l’anno scorso giocarono in maniera molto tosta, perdendo anche un po’ di tempo, cose comunque normali per una squadra che deve salvarsi”.

Dal campionato e l’Atalanta, alla Nazionale: “La sfida con Perin in ottica Azzurra? Sono felice di essere sempre stato in Nazionale, da quando sono tornato dall’infortunio non ci sono più state convocazioni. L’Europeo è un obiettivo, ho davanti a me una stagione molto importante”.