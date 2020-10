Gomez e Petagna oltre la rivalità di Napoli-Atalanta: i figli del Papu posano con la maglia azzurra dell’attaccante

Andrea Petagna e Alejandro Gomez confermano il loro forte legame di amicizia. I due ex compagni di squadra si trovano adesso separati a lottare per colori diversi e la sfida tra Napoli-Atalanta andata in scena nel sabato di campionato li ha visti rivali sul campo. Nonostante il pesante k.o. subito dai nerazzurri, il capitano della Dea Gomez non ha saputo dire di no ai suoi figli, evidentemente grandi fan del loro amico di famiglia Petagna.

Gomez: i figli con la maglia di Petagna

Attraverso una stories pubblicata su Instagram, Papu Gomez ha mostrato i suoi tre bambini con la divisa del Napoli. Non una qualunque ma quella del bomber azzurro Petagna. “Grazie fratello. Sono davvero felici”, ha scritto il 10 dell’Atalanta riferendosi ai suoi figli. Il numero 37 azzurro ha regalato tre sue magliette ai piccoli fan che anno poi posato in uno scatto unico. Oltre la rivalità del campo, il capitano nerazzurro e il centravanti del Napoli si confermano, quindi, grandissimi amici.